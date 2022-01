Večjo količino trave potreboval, ker je umetnik

Po uveljavljeni sodni praksi glede proizvodnje in hrambe prepovedane konoplje nekaj sadik še ne pomeni nujno kaznivega dejanja. Bistveno v teh primerih je namreč, ali jo nekdo goji zase ali za nadaljnjo prodajo.

Kar 30 let naj bi jo gojil v prepričanju, da ni s tem nič narobe. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ker z zakonom ni določeno, kolikšno je število še dovoljenih sadik sicer prepovedane konoplje, so ključne druge okoliščine. Sodišča zagotovo slišijo različne izgovore, med njimi pa je bil tudi izgovor na okrožnem sodišču v Murski Soboti obsojenega moškega. Imel je kar 43 sadik v velikosti od 35 do 175 centimetrov, sodišče pa je neuspešno poskušal prepričati, da jih potrebuje zase, saj je – umetnik.

Prvostopenjsko sodišče mu je januarja lani zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog prisodilo kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta, travo pa so mu zasegli. Višje sodišče v Mariboru je sodbo potrdilo, a se je obramba z zahtevo za varstvo zakonitosti obrnila na vrhovno sodišče in bila neuspešna.

43 sadik so našli in zasegli policisti.

Obsojenčev zagovornik je zatrdil, da tudi gojenje 43 rastlin konoplje ne zadošča za zaključek, da je obsojenec »proizvajal prepovedano drogo«. Kot umetnik naj bi jo torej imel za lastno uporabo. Tudi dejstvo, da jo je imel spravljeno v posameznih vrečkah, še ne pomeni, da jo je imel namen prodati. Opozoril je, da nič ne kaže na prodajo: med hišno preiskavo ni bil najden denar, ki bi ga obsojenec prejel od prodaje. Slednji pa je prostodušno priznal, da konopljo goji že več kot 30 let izključno za lastno uporabo, kar ni kaznivo dejanje. Ker je tako že večkrat presodilo vrhovno sodišče, je to menda počel v trdni veri, da ne počne ničesar nezakonitega in da je to njegova ustavna in človekova pravica ter da ne potrebuje dovoljenja ministra ali zdravnika. Uporabnih cvetov je bilo za približno en kilogram, kar je menda dovolj za enega uporabnika za eno leto.

Pakiranje v vrečke

Vrhovno sodišče je res že večkrat presodilo, da število sadik konoplje samo po sebi in brez drugih okoliščin ne zadošča za zaključek, da je storilec drogo tudi proizvajal, a se je v tem primeru strinjalo, da je obsojenec presegel količino, ki bi jo bilo še mogoče opredeliti kot dejavnost manjšega pomena in zgolj za lastno uporabo.

Obramba se je obrnila na vrhovno sodišče in bila neuspešna.

Poleg sadik je imel v hiši več že posušene konoplje, ki jo je pakiral v papirne vrečke in škatle za čaj, ki jih je imel v večjih količinah. »To po presoji sodišča prve stopnje stalnemu uživalcu prepovedane droge nikakor ni potrebno in predstavlja pomembno dodatno okoliščino za zaključek, da prepovedana droga konoplja ni bila namenjena samo za sprotno lastno uporabo,« so zapisali sodniki in dodali, da je bila namenjena širšemu krogu ljudi.