Večji sosedov pes podivjal in občanko iz Lokev ugriznil v hrbet in nogo

V nedeljo ob 16.36 so bili sežanski policisti napoteni v Lokev, kjer je prišlo do ugriza psa. Policisti so ugotovili, da je domačinko, medtem ko je bila na sprehodu s svojim psom, napadel večji sosedov pes, ki ni bil pod nadzorom in jo ugriznil v hrbet in nogo. Najprej je poiskala pomoč v Zdravstvenem domu Sežana, nato pa še v Splošni bolnišnici Izola. Policisti so skrbnici večjega psa izdali plačilni nalog zaradi kršitve določb Zakona o zaščiti živali ter o ugrizu psa obvestili VURS.