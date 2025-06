Večerni preplah v psihiatrični bolnišnici, sprožil se je požarni alarm (FOTO)

V nedeljo ob 20.17 so gasilci PGD Idrija dobili poziv o aktiviranem požarnem alarmu v laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija.

Kot so na facebooku sporočili gasilci PGD Idrija, so ob prihodu na kraj identificirali izvor dima v stanovanjskem delu stavbe, ki pa ni predstavljal požarne ogroženosti. Zadimljene prostore so pregledali s termo kamero in jih ustrezno prezračili.