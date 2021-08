Večerna panika v stanovanjskem bloku, na pomoč odhiteli gasilci

Ob 20.39 je v stanovanjskem bloku v Ulici 1 Maja v Postojni smrdelo po plinu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Postojna, ki so prezračili prostore, preverili prostore z detektorjem ter obvestili distributerja plina in serviserja, da preverijo napeljavo.

