Večerna drama v okolici Horjula: po udaru strele še zagorelo

V ponedeljek ob 20.20 je v naselju Samotorica v občini Horjul strela udarila v stanovanjski objekt, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Horjul, ki so pregledali objekt. Na samem objektu je zaradi udara strele prišlo do škode na vratih, oknih ter elektroinštalaciji.



Na kraju je bila prisotna tudi dežurna služba Elektro Ljubljana, ki je zaradi intervencije izklopila transformatorsko postajo. Ob ponovnem vklopu transformatorske postaje je prišlo do požara v elektroomarici v bližnjem gospodarskem objektu. Gasilci PGD Horjul so požar pogasili, preventivno pa pregledali še devet objektov v radiju okoli 500 metrov od transformatorske postaje. Druge škode ni bilo. O dogodku je bila obveščena tudi policija.