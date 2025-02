Večerna drama: v naselju Trnovo pogorela hiša (FOTO)

Na območju naselja Trnovo v Mestni občini Nova Gorica je v četrtek zvečer zagorela hiša. Na kraj dogodka so odšli gasilci ter požar dokončno pogasili. Objekt je pogorel v celoti, po prvih ocenah pa je nastala večja gmotna škoda, in sicer v višini nekaj deset tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija nadaljuje ogled kraja požara in dodatno zbiranje obvestil, da bi ugotovili vzrok in druge okoliščine, so še sporočili.