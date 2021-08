Večerna drama v Ljubljani, oživljali so sopotnico

V ponedeljek ob 21.12 se je na Zaloški cesti v Ljubljani na uvozu na vzhodno ljubljansko obvoznico v smeri proti Malencam pri padcu z motociklom poškodoval motorist in sopotnik, porpča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oživljanju poškodovane sopotnice. Reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana so poškodovanko po reanimaciji na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

