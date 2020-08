Gorski reševalci so imeli zvečer zahtevno intervencijo. Okoli 20. ure sta se pri sestopu iz Turske gore v občini Solčava zaplezali planinki, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so bili reševalci GRS Celje in dežurna ekipa GRS na Brniku. Dežurna ekipa GRS Brnik in helikopter SV so naredili prelet nad območjem Turskega žleba, vendar zaradi teme niso mogli posredovati. Reševalci GRS Celje so ju po klasičnem postopku rešili in ju pospremili do bližnje koče.