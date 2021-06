Večerna drama pri Vidmu: v vodi 11 ljudi, na pomoč 73 gasilcev (FOTO)

V nedeljo zvečer se je v občini Videm odvijala prava drama. Ob 19.43 so se v bližini naselja Dravci v občini Videm na sotočju rek Dravinje in Drave zaradi visokega vodostaja, povečanega pretoka reke in nastalih brzic prevrnili trije čolni, na katerih je bilo 11 ljudi. Vsi so popadali v vodo.Pri iskanju in reševanju na reki v dolžini sedmih kilometrov je sodelovalo 73 gasilcev PGD Videm, Ptuj, Tržec, Leskovec, Stojnci in Nova vas, poroča uprava za zaščito in reševanje.Ponesrečeni so se iz reke rešili sami. Gasilci so jim nudili prvo pomoč, dve osebi pa so reševalci odpeljali v ptujsko bolnišnico.Aktivirana je bila tudi podvodna reševalna služba. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.