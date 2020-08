Večerna drama na Kolodvorski: evakuirali več ljudi, ena oseba na urgenco

V ponedeljek ob 21.28 se je na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici s podstrešja stanovanjskega bloka valil gost dim po hodniku zaradi tlečega stiropora.



Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Zgornja Bistrica so požar so pogasili, zaradi nevarnosti za zdravje pa so stanovalce evakuirali in prezračili objekt.



Eno osebo so reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenske Bistrice zaradi težav z dihanjem prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

