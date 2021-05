Večerna drama na Gorenjskem, ženska ujeta sredi reke

Okoli 20.30 si je v Škofji Loki pod Hudičevo brvjo občanka poškodovala nogo in obtičala ujeta na otočku sredi reke Sore, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Škofja Loka so jo oskrbeli, z vrvno tehniko dvignili na most in predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke.

