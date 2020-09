Večerna drama na Gorenjskem: obsežno iskanje pogrešanega (FOTO)

Na Bledu je v sredo zvečer družina 13-letnika doživljala pravo nočno moro. Najstnik naj bi odšel na tek okoli 16. ure, a se ni vrnil domov. Okoli 19. ure je stekla reševalna akcija na območju Straže na Bledu.



Iskanje pogrešanega otroka je vodila policija, sodelovali so reševalci GRS Radovljica, gasilci PGD Bled in Ribno, enota reševalnih psov SIP Gorenjske in ZRPS Gorenjske, letalska enota policije in policisti kranjske policijske uprave.



Preiskali so celotno območje Straže in otroka okoli 21. ure izsledili.



Ker je bil poškodovan, so mu nudili prvo pomoč, ga prenesli do makadamske ceste, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Bled in ga prepeljali v UKC Ljubljana.



PU Kranj sporoča, da kaže, da bo s 13-letnikom vse v redu ter da okoliščine ne kažejo na tujo krivdo. Podrobno preverjanje okoliščin še poteka.



»Iskanja so vedno težka. Če gre za otroke in ranljive, je še bolj stresno. Ampak ni ga čez timski duh. Spoštovanje, gorski reševalci, gasilci, vodniki, reševalni psi, prostovoljci, piloti helikopterja, policisti,« so po koncu uspešne akcije zapisali pri PU Kranj.