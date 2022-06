Več voznikov klicalo 113: poglejte, kaj je počel vidno pijani voznik (61)

V nedeljo dopoldne je več voznikov klicalo na številko 113, da na odseku avtoceste Smednik – Dobruška vas, voznik osebnega avtomobila vozi v napačno smer proti Krškemu.

Prometni policisti so odkrili voznika, ki je prej vozil v napačno smer, kako zelo počasi (s hitrostjo okoli 30 km/h) vozi proti Novemu mestu. Za njim se je nabirala kolona, na modro luč in sireno ni reagiral. V določenem trenutku se je voznik odločil, da se bo zaustavil in je obstal kar na voznem pasu.

Prometni policisti so vidno pijanemu vozniku vozila avstrijskih tablic odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 61-letnega voznika so pridržali, nato pa privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče v Krškem.