Več vozil udeleženih v trčenju, motorist hudo poškodovan

V ponedeljek ob 12.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije na glavni cesti v naselju Ajba (občina Kanal ob Soči), kjer je bilo udeleženih več vozil, ena oseba je utrpela predvidoma hude telesne poškodbe.

Policisti PPP Nova Gorica so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 39–letni voznik osebnega avtomobila, državljan Japonske, vozil iz Ajbe proti Kanalu. Med vožnjo na omenjeni relaciji (blizu vodnega zajetja Ajba) ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je s prednjim levim delom vozila trčil v zadnji levi del drugega avtomobila, ki ga je vozil 45–letni voznik, državljan Slovenije.

Po trčenju je vozilo 45-letnega voznika (v njegovem vozilu sta bili še dve sopotnici) zaneslo na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčil v zadnji levi del tretjega osebnega vozila, ki ga je vozil 30-letni voznik (v vozilu je bila sopotnica), nato pa še v dve motorni kolesi, ki sta ju vozila italijanska motorista, stara 66 in 61 let. Po trčenju sta oba italijanska motorista padla po vozišču. V prometni nesreči je 66-letni motorist utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (sum zloma stegnenice) in je bil po nudeni zdravniški oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljan na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Republiko Italijo.

Poleg policistov in reševalcev NMP ZD Nova Gorica so pomoč na kraju nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Prometni policisti bodo 39-letnega voznika (povzročitelja) ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1).