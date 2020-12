Več trčenj na avtocesti, potem ko je padal ledeni dež

Ledeni dež je padal na primorki. FOTO: Kamera Drsi

Na primorski avtocesti, med Logatcem in Uncem je prišlo do prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih več vozil. Po prvih podatkih je v smeri Kopra prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena štiri osebna vozila in kombi. V smeri Ljubljane pa tri osebna vozila. Naj ne bi šlo za hujše nesreče.Pred tem je na tem odseku padal leden dež in je cesta mokra in spolzka. Promet poteka samo po odstavnih pasovih in v obeh smereh nastajajo kolone.»Vse udeležence v prometu pozivamo naj prilagodijo hitrost vožnje in upoštevajo varnostno razdaljo. Na mestu nesreče ali ob zastojih naj vozniki ustvarijo reševalni pas in upoštevajo navodila policistov in upravljalca ceste, pri tem pa bodite strpni,« so sporočili s PU Ljubljana.