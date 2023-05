Tekom današnjega dne so policisti na območju Policijske uprave Kranj obravnavali več prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in materialno škodo.

Gorenjski prometniki so na avtocesti v bližini odcepa za Brnik, v smeri Ljubljane, okoli 13.52 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 74-letni tuji voznik avtomobila. Z avtomobilom je zapeljal v obcestni jarek. Zanj vodijo prekrškovni postopek.

V bližini odcepa za Kranj vzhod, v smeri Ljubljane, so okoli 14.32 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 55-letni voznik avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti iz prehitevalnega pasu zapeljal čez vozni pas, trčil v odbojno ograjo in v stoječi osebni avtomobil na odstavnem pasu. V stoječem avtomobilu je bil tudi voznik, ki se je tam ustavil zaradi okvare. Oba voznika sta bila telesno poškodovana. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in za 55-letnega voznika vodijo postopek.

Med odcepoma Naklo in Kranj zahod, v smeri Ljubljane so okoli 15.48 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 73-letni voznik, zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v avtomobil pred seboj. V slednjem so bili poleg voznika še dve sopotnici in sopotnik. Oba voznika in potniki so bili lahko telesno poškodovani (pet oseb). Na kraju jim prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in za 73-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek.

Na gorenjski avtocesti je v času obravnavanja prometnih nesreč in zaradi gostote prometa nastala kolona in posledično tudi daljši zastoj.

Pomagali tudi gasilci

Na območju Radovljice so policisti okoli 8.17 obravnavali prometno nesrečo med voznikom avtomobila in kolesarjem. 26-letni voznik je zapeljal s parkirnega prostora in izsilil prednost kolesarju, ki je vozil po kolesarski stezi in je bil lahko telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo. Kolesar je po kolesarski stezi vozil v napačno smer. Policisti za voznika vodijo prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče. Za kolesarja pa prekrškovni postopek zaradi vožnje v napačno smer.

Na cesti Bled-Bohinj, v bližini naselja Nomenj, so policisti okoli 13.10 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega avtomobila prehiteval avtomobil pred seboj. Po podatkih s katerimi razpolagamo je 49-letni voznik v tem času zapeljal proti sredini vozišča in je voznik, ki je prehiteval, da bi preprečil trčenje, zapeljal v levo in izven vozišča, trčil v nabrežino, kjer se je z avtomobilom prevrnil in obstal na boku. Bil je telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in za 49-letnega voznika vodijo postopek. Cesta Bled-Bohinj je bila pri naselju Nomenj, zaprta dobri dve uri. Obvoz je bil urejen.

Na območju Jesenic so policisti okoli 13.45 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 29-letni voznik avtobusa trčil v osebni avtomobil voznika, ki je vozil pred njim in zavijal desno. Zaradi sile trka je osebni avtomobil odbilo še v parkiran avtomobil. Voznik avtomobila je bil telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Na avtobusu ni bilo potnikov. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in za voznika avtobusa vodijo postopek.