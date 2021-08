Več policijskih patrulj nad 18-letnika

Policiste so v sredo zjutraj obvestili o vlomu v parkirani vozili na Metelkovi ulici, od koder so storilci odtujili tehnično blago in opremo.



Sledila je prava policijska akcija, na kraj je odšlo več patrulj, kmalu po dogodku pa so v bližini prijeli 18- letnega osumljenca, pri katerem so našli del odtujenih predmetov.



PU Ljubljana poroča, da so 18-letniku odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku.



Medtem pa nadaljujejo zbiranje obvestil o storilcih ter morebitne povezave s kaznivim dejanjem poskusa vloma v gostinski lokal in z vlomom v klet na območju središča Ljubljane.



Dodali so še, da so 18-letnika v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: