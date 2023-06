Več planincev v težavah: zlomi, zvini in nevarno plezanje

Gorski reševalci so imeli ta konec tedna spet precej dela, večkrat je moral poleteti tudi helikopter Slovenske vojske.

Pomagali so več poškodovanim pohodnikom, pa tudi dvema planincema, ki sta se pozno popoldne pri planini Viševnik znašla na neprehodnem prepadnem terenu. Bohinjski gorski reševalci so ju z vrvno tehniko dvignili na planinsko pot in ju nepoškodovana pospremili v dolino.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je v soboto dopoldne na Zeleniških špicah v občini Kamnik alpinist zdrsnil po pobočju in se poškodoval. Kamniški gorski reševalci so ga imobilizirali in po steni spustili do mesta, kjer ga je lahko prevzel helikopter Slovenske vojske in ga prepeljal v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC). Gorski reševalci so prav tako rešili dva nepoškodovana alpinista, ki sta plezala v skupini s poškodovanim.

Poškodovane so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. FOTO: Jure Eržen

V klinični center so prepeljali tudi pohodnico, ki si je na območju Vrat med Rodico in Črno prstjo v občini Tolmin poškodovala gleženj in koleno. Posredovali so tolminski reševalci in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki jo je v Ljubljano prepeljala s helikopterjem.

Na pobočju Nanosa pa si je planinka zlomila nogo. Reševalci so jo oskrbeli ter jo prenesli do mesta, kjer sta jo prevzela dežurna ekipa z Brnika in helikopter Slovenske vojske. Poškodovanko je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana.

Tudi ob petkovem lepem vremenu so imeli polne roke dela. Na poti na Kranjsko kočo sta se zaplezala tuja planinca, v severni steni Šitne glave sta obtičala plezalca, ki so ju reševalci iz stene na vrh dvignili nepoškodovana ter ju pospremili v dolino. Na Prodih pa je onemogla skupina tujih turistov.