Več nesreč na smučiščih: kranjski policisti so imeli polne roke dela

S Policijske uprave Kranj so javili, da se je samo v četrtek zgodilo več nesreč na smučiščih.

Okoli 13. ure so bili kranjskogorski policisti obveščeni o padcu 63-letne smučarke na smučišču. Na kraju ji je pomoč nudil reševalec na smučišču in gorski reševalci. Posredovala je ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote ter smučarko s helikopterjem slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Po podatkih, s katerimi policisti razpolagajo, je bila smučarka hudo telesno poškodovana.

Okoli 13.15 so bili kranjskogorski policisti obveščeni o še eni nesreči, v kateri je bila poškodovana 58-letna ženska, ki je stala na sankališču, v njo pa sta trčila sankača. Na kraju so ji pomoč nudili reševalec na smučišču, gorski reševalci in zdravstveno osebje. Posredovala je ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote ter jo s helikopterjem slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Pri tem je bila menda lažje poškodovana.

Nesrečo na smučišču so ob okoli 13.13 obravnavali tudi blejski policisti. Med smučanjem je padel 66-letni smučar in se poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudil nadzornik smučišča in zdravstveno osebje. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo.