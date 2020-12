V torek ob 18.25 so v Kropi, občina Radovljica, v stanovanjskem bloku že več dni pogrešali starejšo osebo. Gasilci PGD Kropa so v prisotnosti policistov in reševalcev s tehničnim posegom vstopili in v stanovanju našli mrtvo osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.