Več dni je ležala na tleh in upala na pomoč, na koncu so razbili vrata, da so prišli do nje

Danes malo pred poldnevom so na pomoč poklicali gasilce, da naj bi bila v enem od stanovanj v Mengšu neodzivna oseba.

»Izvozili smo z GVC 16/25 in s šestimi gasilci. S tehničnim posegom smo začeli odpirati vrata, ker pa je bil z notranje strani v ključavnici ključ in se oseba na naše klice ni odzivala, smo po posvetovanju z reševalci in s policijo izvedli nasilni vstop v stanovanje. Preiskali smo prostore ter na tleh našli nekaj dni ležečo onemoglo osebo,« opisujejo gasilci PGD Mengeš.

Reševalcem nujne medicinske pomoči iz Domžal so pomagali pri oskrbi osebe in jo z zajemalnimi nosili prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v UKC LJ.

Na kraju je bila tudi patrulja PP Domžale.