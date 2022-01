Vdrli v stanovanje in našli neodzivno

Okoli polnoči so v Polju v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob navzočnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem so našli neodzivno osebo.

Gasilci so nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so nato osebo oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

