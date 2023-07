Vdrli, ga pretepli in oropali

Policisti so včeraj predstavili okoliščine ropa, ki se je zgodil v noči na minuli petek na območju Rakovnika pri Šentrupertu. Policisti so sporočili, da se je moški s tremi neznanci družil na območju Trebnjega in Brežic. V večernih urah so se pripeljali na njegov dom, kjer prebiva s sostanovalcem. »Neznanci so s silo vstopili v del hiše, kjer je spal sostanovalec, ga začeli pretepati s kovinsko cevjo, palico in drugimi predmeti in zahtevali, da jim izroči denar.

Odtujili so mu mobilni telefon in torbo z denarnico, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami ter pobegnili z osebnim avtomobilom,« je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. »Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja in zbrana obvestila od obeh stanovalcev,« je dodala.

Kazenska ovadba

Policistka PP Trebnje je v petek nato med kontrolo prometa v Trebnjem ustavila voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, v vozilu pa sta bila voznik, 31-letnik iz Ponikev, in sopotnik, 15-letnik iz naselja Vejar. Vozniku je zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov izdala plačilni nalog, hitro pa se je izkazalo, da gre za osumljenca omenjenega ropa, zato so policisti obema odvzeli prostost in ju pridržali. »Pridobili so odredbo sodišča in opravili preiskavo vozila, v katerem so našli in zasegli ukraden mobilni telefon,« je še sporočila Drenikova in dodala, da bodo zoper oba na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.

O ropu pa so poročali tudi z mariborske policijske uprave. »V torek ob 15.43 je storilec je prišel v objekt, od koder je odtujil in si protipravno prilastil večjo količino denarja. Pri sebi je imel pištolo,« je sporočil Matej Harb z Operativno-komunikacijskega centra, ki več podrobnosti ni hotel pojasnjevati. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno iščejo storilca. »Telesno poškodovan ni bil nihče,« je dodal.