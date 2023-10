Včasih menedžerka leta, zdaj na sodišču

Včeraj se je s prihodom 66-letne Tatjane Fink, nekdanje direktorice in predsednice uprave podjetja Trimo iz Trebnjega, na okrožno sodišče začel sodni proces zaradi še ene tranzicijske zgodbe slovenskega gospodarstva. Trimo, ki je zdaj uspešno podjetje v tuji lasti, je Finkova vodila dolga leta, že ob koncu prejšnjega tisočletja je postala menedžerka leta (1999) in leta 2000 prejela nagrado gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Do takrat si je vse delovne izkušnje nabrala v Trimu, kjer je bila direktorica tako prodajnega sektorja kot komercialnega, nato pa je bila 1992. imenovana za generalno direktorico, pod katero se je Trimo razvijal.

Podjetje se je močno razvijalo prav pod njeno taktirko. FOTO: Uroš Hočevar

Postala bi največja lastnica, a ...

Težave v raju so se po besedah tožilke Marjane Grašič s Specializiranega državnega tožilstva za Finkovo začele v času menedžerskih odkupov delnic, s katerimi so številni vodilni možje na sončni strani Alp postali lastniki donosnih podjetij: »Obtožena je, da je od leta 2009 do 2011 družba Trimo svoji hčerinski firmi dajala nedovoljene kredite, s katerimi se je financiral nakup delnic. Na ta način bi Tatjana Fink osebno lahko postala največja lastnica družbe Trimo,« je Grašičeva pojasnila po predobravnavnem naroku, na katerem sicer še niso prebrali obtožnice. Finkova je predsedujoči sodnici zgolj potrdila, da razume očitke: »Mislim, da razumem.« A je bil odgovor na to, ali priznava krivdo za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sila kratek: »Ne.«

»Kriminalisti so ugotovili, da je ena izmed osumljenk kot predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za menedžerski prevzem te iste družbe,« je ob koncu policijske preiskave junija 2020 javnost obvestila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na novomeški policijski upravi. Škoda je ocenjena na več kot 4,1 milijona evrov, obtoženi pa grozi do osem let zapora po obtožbi.