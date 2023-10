Včasih menedžerka leta, danes so ji začeli soditi

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je pred predsednico sodnega senata, sodnico Polono Kukovec, stopila Tatjana Fink, nekdanja predsednica uprave in direktorica podjetja Trimo iz Trebnja.

Finkova je bila leta 1999 celo menedžerka leta, slabega četrt stoletja zatem pa se mora zagovarjati zaradi zlorabe zaupanja ali položaja pri gospodarski dejavnosti.

Ker je bil v igri visok znesek (več kot štiri milijone evrov), ji grozi do osem let zapora. »Obtožena je, da je od leta 2009 do 2011 družba Trimo svoji hčerinski firmi dajala nedovoljene kredite, s katerimi se je financiral nakup delnic,« je obtožbo predstavila tožilka Marjana Grašič.

Tožilka Marjana Grašič navaja, da je Trimo s Finkovo na čelu dajal nedovoljene kredite. FOTO: Dejan Javornik

Finkova je v spremstvu odvetnice prikorakala na sodišče na predobravnavni narok, sodnici pa je na vprašanje, ali prizna krivdo, kratko odvrnila »Ne.«

Njena odvetnica Helena Devetak je kmalu zatem v spis vložila zajeten kupček pisnih predlogov za dokaze, glavna tarča pripomb pa je bila – še pred začetkom glavne obravnave – sodna izvedenka, katere mnenje bodo spodbijali. Zaslišati nameravajo okoli 20 prič, ki bodo osvetlile podrobnosti spodletelega menedžerskega prevzema Trima, zaradi financiranja katerega je Finkova obtožena.