Varnostniki v trgovini zadržali otroka in mamo, to je razlog

V trgovini na Ljubljanski cesti v Novem mestu je varnostnik v četrtek zvečer zadržal 28-letnika iz okolice Novega mesta, ki si je nabral za nekaj manj kot 80 evrov različnih izdelkov in jih nameraval odnesti brez plačila. Že dopoldan pa so pri tatvini zalotili dve osemletnici, ki sta želeli odnesti nekaj sladkarij. Skupaj z mamo so ju zadržali do prihoda policije, ki bodo o dogodku obvestili tudi center za socialno delo, je poročač PU Novo mesto.