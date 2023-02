Varnostnik videl, kako je fizično obračunal z žensko in takoj poklical policijo

V soboto popoldan je varnostnik v Kopru opazil, da pri stadionu moški fizično obračunava z žensko, zatem se je odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti so ga hitro izsledili in ustavili. Zaradi neupoštevanja ukazov in izvedbe varnostnega pregleda so za 38-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,45 mg/l. Izdan mu je bil plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru ter plačilni nalog zaradi kršitev ZPrCP, so sporočili iz PU Kop.er