Varnostnik posredoval zaradi maske, na koncu prišla še policija

Policisti so v torek obravnavali prijavo zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika – uporaba zaščitne maske. Proti kršitelju zaradi kršitve predpisov o zasebnem varovanju poteka prekrškovni postopek.



»Varnostniki imajo pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju,« izpostavljajo v policijskem poročilu uprave Kranj.

Komentarji: