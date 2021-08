Varnostnik poškodovan, ko je poskušal v trgovini ustaviti kradljivca

V četrtek okoli 9. ure je v trgovino v centru Ljubljane vstopil neznanec in hotel odtujiti čevlje. Ko ga je varnostnik želel ustaviti, je njega in prodajalko odrinil in zbežal. Policisti so na podlagi opisa moškega kmalu izsledili v bližini, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.



Okoli 17.30 je v trgovino v Šiški vstopil neznanec in s police vzel artikel in odšel. Varnostnik ga je poskušal zadržati, storilec pa ga je večkrat udaril, odvrgel artikel in zbežal. Lažje poškodovani varnostnik je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca. Opis: moški višje in močnejše postave, temnih kratkih las, nosil je temna sončna očala, oblečen je bil v belo majico in črne kratke hlače, obut v črne natikače.

