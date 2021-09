Varno v šolo in iz nje

Z letošnjo akcijo bo AVP voznike znova aktivno ozaveščala o vračanju otrok v promet in na šolske poti. FOTO: Mavric Pivk

Vidni na cesti

Poziv voznikom k previdni in strpni vožnji, starši in skrbniki pa naj bodo s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor.

Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti in čas, ko je nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci sodijo med najranljivejše udeležence v prometu, zato Agencija za varnost prometa (AVP) pred začetkom novega šolskega leta na vse udeležence v prometu naslavlja poziv k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo.Osnovne šole bo v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo predvidoma 193.116 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 21.123 prvošolk in prvošolcevOtroci, še posebno najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako težko predvidijo nevarne situacije.Kot opozarjajo na AVP, vozila pozneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. »Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.«Z letošnjo akcijo bo AVP voznike znova aktivno ozaveščala o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želi vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče. »Agencija tako voznike poziva, naj med vožnjo poskrbijo za pripetost vseh potnikov v vozilu in naj dosledno uporabljajo otroške zadrževalne sisteme. Z močjo rok in nog se namreč lahko pri morebitnem trku zadržimo le pri hitrosti do 7 km/h. Prav tako je pomembno, da prilagodijo hitrost razmeram na cesti ter spoštujejo ustrezno varnostno razdaljo, za volan pa sedejo le trezni. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, saj pomembno preusmerja pozornost od vožnje in dogajanja v okolici ter zmanjšuje pravočasnost reakcij,« dodajajo.AVP voznike poziva k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želi spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Agencija svetuje, naj starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa ga vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.Otroci naj bodo dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za varno udeležbo v prometu, »še pred začetkom šole naj skupaj obnovijo prometna pravila na poti do šole, prvošolčke v svet prometa uvajajmo še posebno skrbno«.Agencija opozarja tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. »Da bodo še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles. Agencija starše in skrbnike opozarja tudi na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu, ter na obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na poganjalcu, kolesu, skiroju ali rolkah do 18. leta. Agencija njeno uporabo svetuje tudi za preostale starostne skupine.«