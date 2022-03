Varil blatnik, zagorela garaža

V četrtek dopoldne so celjsko policijsko upravo obvestili, da je v Štorah zagorelo v garaži stanovanjske hiše. Lastnik je v njej varil blatnik vozila, pri tem je avto zagorel, ogenj pa se je razširil še na poslopje.

Lastnik se je nadihal dima, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili s policije.

Brez škode je k sreči minil dopoldanski požar v Davči, kjer je zagorela podrast. V okolici Kranja je bil prav tako v dopoldanskih urah prijavljen požar v zasebnem objektu. Zagorela je naprava.

Ogenj se ni razširil po objektu. Nastala je majhna materialna škoda, poročajo s kranjske policijske uprave. V Šenčurju in v okolici Kranjske Gore pa so obravnavali dimniški požar. Vnele so se saje v dimniku. Škode prav tako ni bilo.