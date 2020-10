Vandalizem: znesel se je nad števci

V ponedeljek ob 20.09 so bili policisti obveščeni o poškodovanju dveh števcev za promet na območju naselje Bilje (Občina Miren – Kostanjevica). Policisti PP Nova Gorica so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani storilec z neznanim predmetom poškodoval omenjena števca za promet, ki sta bila nameščena na tablah in označujejo začetek ter konec naselja Bilje. S tem dejanjem je neznani storilec gospodarski družbi povzročil za približno 5000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Nova Gorica.