Vandalizem, ne umetnost: tako so se spravili na najslavnejšo piransko hišo

Pirančani in Pirančanke so brez kančka dvoma med tistimi prebivalci, ki izjemno cenijo kulturno dediščino. Zato jih je v nedeljo dodobra pretresel obsežen grafit, ki se je pojavil na pročelju stavbe Benečanka.

Z grozo in nejevero so strmeli v fotografije grafita, ki so bliskovito zakrožile po družabnih omrežjih, nekateri pa so si vandalizem, ki je nastal v noči na nedeljo, ogledali tudi v živo. Grafit, dolg kakšnih pet metrov, je izpisan z modro barvo, v angleščini je napisano vesoljci (aliens).

Brez videonadzora

Policijo so o tem obvestili uslužbenci Občine Piran. Po navedbah koprske policijske uprave je nastala škoda v višini okoli 10.000 evrov. » Ker gre za stavbo, ki je nepremična kulturna dediščina, točneje kulturni spomenik lokalnega pomena, so preiskavo kaznivega dejanja prevzeli kriminalisti koprske policijske uprave, ki so opravili ogled ter zbirali obvestila in druge dokaze,« je sporočila višja policijska inšpektorica Anita Leskovec, tiskovna predstavnica. Dodaja, da gre za kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.

Župan piranske občine Đenio Zadković je bil tisti, ki je že v nedeljo zjutraj podal ustno ovadbo za kaznivo dejanje, ki ga zdaj obravnavajo kriminalisti, oškodovanec pa je Občina Piran, so nam sporočili iz kabineta župana. »Navedena hiša stoji na Tartinijevem trgu, na ulici IX. Korpusa s hišno številko 2 in je za občino kakor tudi za Slovenijo objekt, ki je posebnega kulturnega pomena, saj je ena najstarejših hiš na Tartinijevem trgu in je v zavodu za kulturno dediščino zapisana kot zaščiten objekt kulturne dediščine, ki je posebnega kulturnega pomena.«

Najslavnejša piranska hiša Benečanka je najstarejša ohranjena hiša na Tartinijevem trgu, zgrajena je bila v beneško-gotskem slogu v sredini 15. stoletja. Njen zaščitni znak so čudovito oblikovani arhitekturni členi in izjemno bogato kamnito okrasje z vogalnim gotskim balkonom. Med dvema oknoma v drugem nadstropju je vzidana kamnita plošča s stoječim levom, pod njim pa napis Lassa pur dir, kar iz italijanščine prevedeno pomeni Pusti, naj govorijo.

Po prvi oceni je nastala škoda v višini med 5000 in 10.000 evri,« so nam odgovorili. Pojasnili so še, da po njihovih informacijah tam ni videonadzornih kamer, slednje pokrivajo Tartinijev trg, a ulice, kjer je stavba, ne. Kdaj bodo grafit sanirali, včeraj še niso vedeli.

Domačinka, ki je bila pri dragoceni stavbi na kraju v ponedeljek dopoldne, tako kot mi, ni verjela lastnim očem. » To je zmožna storiti le banda, ne pa umetniki grafitarji,« je pripomnila na robu solz. S tem mnenjem se strinjajo vsi, nekateri bi storilca oziroma storilce ostro kaznovali. Ogorčeni so tudi v združenju Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran, na svoji strani na facebooku so zapisali, da so se zbudili v jutro ob pogledu na umazana pročelja in še da »to ni umetnost«.

V oči bode dejstvo, da ne gre za navadno kracanje, ampak si je nepridiprav ali nepridipravi za grafit vzel precej časa, morda več ur. Še najmanj dva grafita sta nastala v isti noči, so nam pojasnili na piranski občini. Na pročelju stavbe na piranskem Zelenjavnem trgu 8, z rdečo barvo je prav tako napisano vesoljci, in še tretji, na Zelenjavnem trgu 6, ki je obsežnejši in je prav tako v rdeči barvi. Za to kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen do pet let.

»Preiskava kaznivega dejanja še poteka, zato prosimo občane za kakršne koli koristne podatke, ki bi pripomogli pri odkritju storilcev,« pozivajo policisti.