Vandalizem brez primere: s sprejem popacali osem kipov (FOTO)

Na najmanj treh lokacijah v mestu ob reki Muri, nedaleč od mejnega prehoda s sosednjo Avstrijo, so vandali z rumeno barvo poškodovali vse, kar jim je prišlo pod roke: parkirane osebne avtomobile, umetnino na objektu Radgonskih goric, kjer domača umetnica Tamara Vogrin - Tara prav te dni ureja pročelje za letošnjo 170-letnico polnjenja penine v Gornji Radgoni, pa tudi kar osem doprsnih kipov najbolj znanih domačih osebnosti v Aleji velikih tik ob radgonski cerkvi sv. Petra.

Jutranji sprehodi vse preveč pogosto odkrivajo sramotna dejanja določenih posameznikov.

Oče tega spominskega območja Dušan Zagorc je nad ponovnim vandalizmom (lani aprila je bil podoben primer) zgrožen: »Z rumenim sprejem je bilo pomazanih osem doprsnih kipov, najbrž v noči na nedeljo. Upam, da storilce odkrijejo, saj kriminalisti in policisti že zbirajo informacije,« nam je žalostno razlagal upokojeni radgonski ravnatelj.

Žalostna je tudi umetnica Tara, ki je prva odkrila sobotni nočni pohod, saj je v nedeljo želela izkoristiti lepo vreme in nanesti še nekaj barv. Ker je mislila, da se je zgodilo zgolj to, je vse skupaj prebarvala in ponovno začela ustvarjati svoje umetnine. A je malo pozneje ugotovila, da so z enako barvo premazani tudi avtomobili, parkirani v bližini. Lastniki pa so poškodovana vozila našli še v bližini železniške in nove avtobusne postaje.

Znesli so se nad pločevino.

Škoda ni majhna, je pa žalostno tudi, da jutranji sprehodi vse preveč pogosto odkrivajo sramotna dejanja določenih posameznikov.