Vandali uničevali reševalna vozila, lastnik v šoku

Velik strošek, ki ga bodo morali plačati sami

»Ne morem verjeti, da se to lahko zgodi v neki civilizirani družbi,« s temi besedami je komentiral dejanje vandalov, ki so se znesli nad njegovimi reševalnimi vozili,lastnik in direktorja zasebnega zavoda Medigros, ki izvaja prevoze za javne zavode, bolnišnice in dežuranje na raznih prireditvah. V noči na ponedeljek so vstopili v ograjen in z reflektroji osvetljen prostor na Zaloški cesti in prerezali pnevmatike na šestih vozilih. »Tak vandalizem nima nobenega vzroka ali opravičila. To ni ravno neko junaško dejanje,« je dejal razočarani Hočevar.Kaj se je dogajalo in zakaj so bila tarča ravno reševalna vozila, ne ve. Pravi pa, da ne izključuje možnosti, da gre za nadaljevanje akcije, ki je potekala v središču Ljubljane minuli teden, ko so vandali prerezali gume na 46 vozilih. »Zadnje vozilo se je v bazo vrnilo v nedeljo ob 20. uri, v ponedeljek zjutraj pa so tisti, ki bi morali prvi na pot, odkrili, da je praktično na vseh vozilih bila z ostrim predmetom preluknjana prednja desna pnevmatika.« Dodal je še, da verjetno tisti, ki so več mesecev čakali na pregled v bolnišnici in jih zaradi dogodka niso mogli pripeljati na pregled, niso bili ravno srečni, ko so v ponedeljek zjutraj obtičali doma.»Glede na to, da smo v časih, ki tudi za nas niso ravno rožnati, je to za nas velika škoda. Treba je menjati vsaj dve, če ne štiri pnevmatike. To so vozila, ki morajo biti tehnično popolno izpravna in to je velik strošek,« je povedal in dodal, da bo vse padlo na njegova pleča, saj zavarovalnice redko iz kaska krijejo vandalizem, če ga pa že, je odbitna franšiza tako visoka, da ga ni smiselno uveljavljati. »Res sem razočaran, da nekdo to naredi reševalcem,« je še dejal in dodal, da upa, da bo policiji uspelo kaj odkriti.