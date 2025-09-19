Vandali udarili v Ajdovščini: popisali stadion, avtobusno postajo, prometno signalizacijo ...

Policisti poročajo, da so jih obvestili o pojavu vandalizma na območju Ajdovščine. Neznani storilci so v nočnih urah popisali tamkajšnji mestni stadion, avtobusno postajo, prometno signalizacijo in druge pomožne objekte v naselju.

Vse pojavne oblike vandalizma so nesprejemljive in jih kot družba moramo jasno obsoditi, saj lahko tovrstna dejanja neposredno vplivajo na občutek varnosti v skupnosti. Vandalizem škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, ruši medsebojne odnose, zmanjšuje občutek varnosti in poslabšuje splošno počutje v okolju. Čeprav Kazenski zakonik vandalizma ne opredeljuje kot samostojno kaznivo dejanje, se takšna dejanja obravnavajo glede na namen in posledice storitve.

Po prvih ocenah je zaradi omenjenih nezakonitih dejanj nastala materialna škoda v višini več tisoč evrov. Policisti PP Ajdovščina nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskujejo okoliščine dogodka v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

»Vse občanke in občane pozivamo, da v primeru razpolaganja s koristnimi informacijami, ki bi lahko pripomogle k razjasnitvi okoliščin ali identifikaciji storilcev, to sporočijo Policijski postaji Ajdovščina, najbližji policijski postaji ali pokličejo na interventno številko policije 113. Informacije lahko posredujejo tudi anonimno preko spletnega obrazca na spletni strani policije,« so zapisali na PU Nova Gorica.