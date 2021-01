Vandali so se znesli nad javno lastnino

Obračunali so tudi s politiki.

Največ škode v parku

Policisti preiskujejo le primer s Tišine, saj v dveh primerih niso prejeli prijave poškodovanja tuje stvari.

Nekaterim prav nič ni sveto, kar se je potrdilo v minulih prazničnih dneh, ko so vandali razgrajali na tem koncu države. Neznanci so se znesli nad grobovi na beltinskem pokopališču, v Turnišču so popisali skate park, nazadnje pa so popisali še pročelje zdravstvenega centra na Tišini, ki je pred leti nastal na mestu, kjer je bila podrtija. Presenetljivo pa je edino, da policisti preiskujejo zgolj primer s Tišine, saj v dveh primerih niso prejeli prijave poškodovanja tuje stvari.Začelo se je že pred novim letom, ko se je na facebooku pojavil zapis, da so neznanci na pokopališču v Beltincih poškodovali več grobov. Po naših podatkih naj bi odkrili osebo, ki celo spi na pokopališču, vendar ni dokazano, da bi prav ona poškodovala kakšen grob. Tik zatem se je oglasil župan občine Turnišče, ki je posredoval fotografije, s katerih je razvidno, da so vandali porisali elemente rolkarskega parka pri osnovni šoli v Turnišču.Med napisi se je znašel tudi kljukasti križ. Župan opozarja, da se avtorji tovrstnega početja ne zavedajo, da uničujejo skupno lastnino. Zato je javnost zaprosil, naj informacije glede storilca, če jih kdo ima, posreduje na sedež občine Turnišče.Še največ škode so vandali povzročili na pročelju Zdravstvenega centra Živa v tišinskem parku, kjer so neznanci obračunali z aktualno politiko, premierjem, ministrom in »Hitlerjevimi poslanci«, zapisali pa so še, da covid-19 ne obstaja.Poleg drugih zaposlenih je po začetku dela v letošnjem letu gotovo najbolj razočaran zasebni zdravnik koncesionar, ki je v ponedeljek zjutraj lahko žalostno opazoval, kaj so vandali z rdečim razpršilom naredili na pročelju lepo urejene stavbe, nekdanjega Bathyanijevega dvorca, ki so ga pred leti rešili pred dokončnim propadom.