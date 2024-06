Vandali povzročili lastniku njive za nekaj več kot tristo evrov škode

V bližini Dobruške vasi so vandali včeraj popoldne na njivi zažgali zgrabljeno seno, pripravljeno za baliranje. Nekje med 16.50 in 17.00 uro so podtaknili ogenj in zažgali približno osem bal sena in s tem povzročili lastniku za nekaj več kot tristo evrov škode.

S PU Novo mesto ob tem sporočajo, da so včeraj na številko policije 113 prejeli 187 klicev, od tega je bilo 66 dogodkov takšnih, ki so zahtevali njihovo posredovanje.