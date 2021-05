Vandali med petkovim protestom razdejali študentski kampus (FOTO)

Med petkovimi protesti, ko se je na križišču Tivolske in Celovške zbrala velika množica ljudi, naj bi na območje Študentskega kampusa vdrla skupina ljudi in povzročila škodo. Razbili so steklo, poškodovali kljuke in ključavnice in risali grafite.»Sodelavci, zaposleni in ostali študentje, ki se dnevno trudimo za boljši študentski jutri smo ogorčeni nad dejanji zaposlenih z Radia študent. Nekoč prvi branik študentskih pravic, je danes na žalost bleda senca samega sebe. Ostro obsojamo vsakršno nasilje (tako verbalno na študentske funkcionarje kot fizično) uničevanje javnega dobrega. Ljubljana je strpno in najlepše mesto, zato si želimo, da takšno tudi ostane.,« so zapisali (nelektorirano) na strani Študentskega kampusa na facebooku v soboto in objavili fotografije razdejanja.Odzval se je tudi predsednik ŠOU, ki je zapisal tako (nelektorirano): »Drage študentke, študentje in druga zainteresirana javnost, ena izmed državljanskih ustavnih pravic je, da državljani protestiramo in s tem izražamo svoje neodobravanje in nezadovoljstvo nad delom oblasti. Vendar to, kar se je včeraj, 28. maja, zgodilo pred in znotraj poslopja Študentskega kampusa presega vse meje zdravega razuma in zahteva najostrejšo obsodbo. Nasilnega uničevanja javne lastnine si ne sme dovoliti nihče, saj je to zavržno dejanje in dejstvo, da so posamezniki, nekateri med njimi sodelavci redakcije študentske radijske postaje, uničevali lastnino na kampusu in na silo vdrli v poslopje, bi moralo skrbeti vse nas. Nedopustno je, da so nič hudega sluteči sodelavci in sodelavke več resorjev ŠOU v Ljubljani prejemali verbalne grožnje z nasiljem.« Petek je prepričan, da za vsem skupaj stoji Radio Študent, s katerim je ŠOU že lep čas na bojni nogi. Sporočil jim je, da prekinja vsakršno sodelovanje z njimi in odgovarjanje na njihova vprašanja.Na vse skupaj so se odzvali tudi v zavodu Radio Študent. »Trditve, da so sodelavci Radia Študent spodbujali k nasilju in uničevanju Kampusa, so neresnične, žaljive, nesramne in predvsem zlonamerne. Vodstvo radia odločno zanika vpletenost v organizacijo pohoda ter zavrača odgovornost za domnevno nasilništvo in uničevanje lastnine.« Pri ŠOU po tem odzivu pravijo, da vztrajajo pri svojih trditvah, da imajo očividce in posnetke, ki jih postavljajo na laž