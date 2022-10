Valterjev morilec bo ostal neznan

Na višjem sodišču v Kopru so zavrnili pritožbo novogoriškega tožilstva na oprostilno sodbo zoper trojico, obtoženo uboja 43-letnega Valterja Humarja iz Vrtojbe leta 2020. Dva obtožena, takrat 42-letni Sandi Kos in 25-letni Žan Gorše Peršolja, sta odkorakala iz pripora, prav tako je krivde opran Adnan Demirović, ki so mu očitali sodelovanje pri pretepu.

Valter Humar je obležal v zapuščeni tovarni. FOTO: Marko Feist

Reševal ga je, ne ubil!

Humar se je usodnega 13. septembra pred nekdanjo novogoriško tovarno Ideal zapletel v tragični konflikt. Že policijska poročila so razkrila, da je pretepen in hudo poškodovan vso noč preležal brez pomoči. Policijo so o njegovi najdbi obvestili dopoldne, dva dni zatem je preminil v bolnišnici. Na sojenju je prav Kos zatrdil: »Jaz sem zjutraj našel Valterja na tleh, nudil sem mu prvo pomoč, pomagal sem ga naložiti na nosila.«

»Na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil ter drugih dokazov smo kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora,« pa je po aretaciji Kosa in Goršeta Peršolje navedel tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik. A tak opis ni zdržal niti do začetka sojenja, saj sta se Kos in Gorše Peršolja morala zagovarjati zaradi uboja, tretjeobtoženega Demirovića pa so policisti sprva zaslišali kot pričo, šele kasneje se je (občasno) pridružil soobtoženima na zatožni klopi.

Oproščen je tudi Žan Gorše Peršolja. FOTO: Tomica Šuljić

Razloga za pretep naj bi bila dva – izginula denarnica ter sum, da je Humar policijski informator. Poškodbe slednjega je ob začetku sojenja opisalo tožilstvo: pretepli so ga s pestmi in nogami, eden ga je s prsti stiskal za vrat, odnehali niso niti, ko je obležal. Prav številni udarci in brce v glavo naj bi pripeljali do krvavitve možganov, odpovedale so mu vitalne življenjske funkcije. Toda vseh udarcev niso mogli pripisati obtožencem, med njimi pa je Demirović naredil fotografijo Humarja s svojim telefonom in mu prisolil eno za uho. »Svoje klofute nisem tajil,« je poudaril v sodni dvorani. Gorše Peršolja je prav tako obžaloval eno klofuto, Kos pa se je, kot rečeno, tako ali tako zagovarjal, da je Valterja naslednji dan reševal.

Okrožno sodišče očitno ni imelo trdnih dokazov, da bi odgovornost za uboj pripisalo obtoženim, zato jih je oprostilo. Sedaj je višje sodišče v Kopru pritrdilo taki odločitvi in zavrnilo pritožbo tožilstva, ki je za trojico zahtevala skupaj 24 let in pol zapora.

Ker je sodba pravnomočna, sta bila Kos in Gorše Peršolja neupravičeno priprta okoli devet mesecev, za kar lahko zahtevata odškodnino. Za Humarjevo smrt pa očitno ne bo krivca.