Valterja (43) zbrcali do smrti, odgovarjal ne bo nihče (FOTO)

Z oprostilno sodbo za vse vpletene se je ta teden končalo sojenje za smrt 43-letnega Valterja Humarja iz Vrtojbe, ki je umrl nekaj dni po usodnem tepežu v nekdanji novogoriški tovarni Ideal, kjer se med drugim zbirajo odvisniki. Tožilstvo je za Žana Goršeta Peršoljo in Sandija Kosa, obtožena uboja, predlagalo 12 let zaporne kazni, za Adnana Demirovića, ki so mu očitali sodelovanje pri pretepu, pa pet mesecev zapora. Humar je umrl nekaj dni po usodnem tepežu v nekdanji novogoriški tovarni Ideal, kjer se med drugim zbirajo odvisniki. Na trinajsti dan septembra 2020 je bil pretepen in hudo poško...