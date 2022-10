V kazenski zadevi glede streljanja sredi ljubljanskega nakupovalnega središča BTC 17. septembra lani, ki je dodobra prestrašilo tamkajšnje mimoidoče, se je na ljubljanskem okrožnem sodišču dokončno sklenil predobravnavni narok. Pred sodnika Bernarda Tajnška je moral stopiti le še Valentino Beganović. Pred več kot 14 dnevi sta namreč to nalogo že opravila Roki in Mirsad Bajrić, ki sta ob ponudbi tožilstva glede kazenske sankcije (za vsakega je to predlagalo 2 leti in 8 mesecev zapora) krivdo priznala. Za isti korak pa se sedaj, ko se je dokončno razrešilo vprašanje, kdo ga bo zastopal vse do k...