Val vlomov na Gorenjskem: prebivalci v strahu, storilci še na prostosti

V torek, 15. julija, se je med 15. in 19. uro na območju Škofje Loke in Gorenje vasi zgodilo več vlomov v stanovanjske objekte, pri katerih so neznani storilci povzročili materialno škodo. Prvi primer so policisti zabeležili nekaj pred 15.30, ko je bil prijavljen vlom v hišo na območju Žirov. Storilec je nasilno odprl balkonska vrata in iz objekta odnesel gotovino in zlatnino.

Dve uri pozneje, malo pred 18. uro, je bil vlom prijavljen tudi iz Jarčje Doline. Tam je storilec z naviranjem vhodnih vrat nasilno vstopil in ukradel denar ter nakit. Kmalu zatem, nekaj pred 19. uro, so vlom zabeležili še na območju Škofje Loke. Tokrat je nepridiprav skozi okno vstopil v hišo s silo telesa in notranjost objekta temeljito preiskal.

Tatvine iz odklenjenih stanovanj

Poleg vlomov so policisti obravnavali tudi dva primera tatvine iz odklenjenih stanovanj v Gorenji vasi. V enem primeru je neznanec odnesel zlatnino, gospodinjsko opremo in celo živila, v drugem pa le opremo. Obe kaznivi dejanji sta se zgodili v kratkem časovnem razmiku – nekaj po 15.30. in nekaj pred 17. uro. Tatvine iz odklenjenih domov kažejo na predrzno delovanje storilcev, ki so verjetno izkoristili odsotnost stanovalcev ali njihovo nepazljivost.

Isti dan zjutraj so bili policisti nekaj pred 8.30 obveščeni o poškodovanih vhodnih vratih. Gre za primer poškodovanja tuje stvari, storilec pa še ni znan.

Policija zbira obvestila – storilci še niso prijeti

Skupno je bilo torej na območju Škofje Loke in Kranja v enem popoldnevu zabeleženih kar šest kaznivih dejanj, povezanih z vlomi in tatvinami. Policija še zbira obvestila in bo o vseh primerih obvestila pristojno državno tožilstvo.

Vsem prebivalcem je priporočena dodatna previdnost, zaklepanje vrat in oken tudi ob kratki odsotnosti ter takojšnje obveščanje policije ob sumljivem dogajanju.

Če ste bili priča kateremu od dogodkov ali opazili sumljive osebe, to čim prej sporočite na številko 113 ali anonimno na 080 1200.