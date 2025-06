Val vandalizma v Krškem: ukradeni reflektorji, uničene gredice in rože, občina ogorčena

V Mestni občini Krško so v zadnjem času zabeležili več primerov vandalizma in poseganja v javno infrastrukturo. Občinske oblasti takšna dejanja obsojajo ter pozivajo vse občane, naj v primeru zaznanega vandalizma ali drugih sumljivih aktivnosti nemudoma obvestijo pristojne službe.

Po podatkih Policijske uprave Novo mesto so v petek iz parka v Krškem neznanci odnesli več podstavkov svetilk iz brona. Poškodovali ter odnesli so tudi reflektorje in cvetlične gredice.

V torek so neznanci na postajališču za avtodome v Krškem iz zaklenjenih stebričkov za vodo in elektriko ukradli denar. Oba primera policisti še preiskujejo.

V Mestni občini Krško dodatno poročajo še o tem, da so bili obveščeni tudi o kraji rož pred večnamenskim domom v Dolenji vasi in pred Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško.

»Gre za zaporedje dejanj, ki niso le izraz nespoštovanja do skupnega javnega prostora, temveč povzročajo tudi konkretno materialno škodo in prizadenejo posameznike, ki z veliko mero predanosti in prostovoljnega dela skrbijo za urejenost okolja. Takšna dejanja najostreje obsojamo in ob tem ponovno pozivamo vse občanke in občane, naj v primeru zaznanega vandalizma ali sumljivih aktivnosti nemudoma obvestijo pristojne službe. Skupni prostori in javna infrastruktura so skupna dobrina, za katero smo odgovorni vsi, zato skupaj varujmo našo lastnino,« so zapisali v odzivu za javnost.