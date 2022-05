V žep spravila 200 tisočakov: ovadili direktorico in njeno mamo

Koprski kriminalisti so na tamkajšnje tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi. Ovadili so direktorico gospodarske družbe z Obale in njeno mater. Utemeljeno jo sumijo storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja in kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, ki ga je storila v sostorilstvu z materjo.

Leta 2017 naj bi direktorica zlorabila položaj s tem, ko je brez soglasja družbenikov in v nasprotju z interesi družbe porabila skoraj 200.000 evrov družbe za osebne namene, in sicer za delno plačilo kupnine nepremičnin, ki so nato postale njena last. Tako pridobljene nepremičnine je nato v letu 2018 »zavarovala« s hipoteko v korist svoje matere, ki je bila izvedena na osnovi lažne posojilne pogodbe med direktorico in mamo.

Sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja in kaznivega dejanja overitve lažne vsebine.

Notarki, ki je to posojilno pogodbo overila, sta osumljenki prikrili, da je njena vsebina neresnična, in s tem storili kaznivo dejanje overitve lažne vsebine, povzemajo očitke na koprski policijski upravi.

Kot so še sporočili, so začeli kriminalistično preiskavo na podlagi ovadbe finančne uprave, drugo kaznivo dejanje pa so zaznali med preiskavo, ki jo je usmerjalo koprsko okrožno državno tožilstvo.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine pa kazen zapora do treh let.