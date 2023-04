V Žejah pri Komendi trčenje osebnega in tovornega vozila (FOTO)

Danes ob 7.13 sta v Žejah pri Komendi, občina Komenda, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Kamnik in PGD Moste so zavarovali kraj, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Pomoč so nudili tudi reševalcem NMP in policiji.

V nesreči se je poškodovala ena oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje.