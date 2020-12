V nedeljo ob 14. 25 so na območju Retja, občina Trbovlje, v gozdu na težko dostopnem terenu opazili osebo, ki je negibno ležala v snegu.Poškodovano žensko so oskrbeli reševalci ZD Trbovlje.Gasilci PGD Trbovlje mesto so jo z vrvno tehniko rešili iz globeli in prenesli do reševalnega vozila.Prepeljali so jo v trboveljsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Trbovlje mesto so pripisali: »Vsakič se izkaže, da človeška dobrota ne pozna meja. Vsa čast občankam, ki so danes opazile negibno osebo, ki je ležala v snegu, ter s klicem na 112 preprečile najhujše.«