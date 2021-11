Iz PU Maribor poročajo, da sta dva neznanca, stara okoli 30 let, v nedeljo okoli 22. ure prišla v zapuščeno hišo na Linhartovi ulici v Mariboru, v kateri že približno eno leto živi 56-letnik. Moškega sta napadla in mu ukradla torbico, ki jo je imel okoli pasu. V njej je imel mobilni telefon, denarnico z denarjem in dokumente.

Neznanca sta pobegnila, napadenec pa je dejanje policiji prijavil šele dan pozneje. Materialna škoda znaša 900 evrov.