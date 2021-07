V zapuščenem objektu ga je napadel in oropal

V četrtek so policisti na območju Nove Gorice obravnavali kaznivo dejanje ropa. Po sedaj zbranih podatkih je zaenkrat še

neznani storilec popoldne v opuščenih objektih ene od gospodarskih družb na Goriškem z uporabo sile in grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo 36-letnemu oškodovancu odvzel nekaj sto evrov gotovine in mobilni telefonski aparat. Pri tem je bil oškodovanec predvidoma lažje poškodovan.



O kaznivem dejanju je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Novogoriški policisti okoliščine primera intenzivno preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: