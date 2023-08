V zaporu zagorelo

V ponedeljek nekja čez osmo uro zvečer je v Slovenski vasi v Zavodu za prestajanje kazni zagorelo v eni izmed zaporniških sob, poroča Agencija RS za zaščito in reševanje. Zaposleni so začeli z gašenjem že pred prihodom gasilcev PGD Šentrupert, ki so požar dokončno pogasili, iznesli ožgane predmete, prezračili prostore in pregledali prostor s termovizijsko kamero.

Na PU Novo mesto so nam pojasnili, da so bili o požaru na območju ZPKZ Dob smo bili obveščeni nekaj pred 20.30. Reševanje oseb so opravili pravosodni policisti, gasilci pa so pogasili tleče predmete in prezračili prostore. Ena oseba je na kraju zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, oskrbeli so jo v novomeški bolnišnici.